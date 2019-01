La Neri Sottoli-Selle Italia-KTM presenta maglia e bici per il 2019

1 Minuti per leggerlo

Non si discosta dai classici giallo fluo e nero la colorazione della divisa da gara 2019 della Neri Sottoli-Selle Italia-KTM. La formazione Professional toscana ha presentato stamani la maglia, prodotta dall’azienda trevigiana BL Bicycle Line di Treviso. È stata inoltre svelata la bicicletta KTM che Visconti e compagni utilizzeranno nelle competizioni: il nero fa la parte del leone con gli inserti in arancione come da tradizione della casa austriaca.