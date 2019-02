Il percorso del Trofeo Laigueglia 2019 è identico a quello dell’anno scorso con le salite di Onzo, Cima Paravenna e Testico, ma soprattutto con i quattro giri finali del circuito di Colla Micheri, una formula che si è rivelata molto spettacolare e che richiama molto pubblico a bordo strada. La salita di Colla Micheri misura circa due chilometri con una pendenza media di poco inferiore al 9%: e se non bastasse, c’è sempre lo strappo di Capo Mele che dopo 200 chilometri di gara può fare male a qualcuno, specie se il gruppo si sarà selezionato notevolmente in precedenza.

La startlist è interessante con due squadre World Tour al via, le francesi AG2R-La Mondiale e Groupama-FDJ, poi ci saranno in gara otto formazioni Professional, la Nazionale Italiana con ben quattro corridori su sette provenienti del mondo World Tour ed infine tutte le squadre Continental di matrice italiana. Con il dorsale numero 1 ci sarà il campione uscente Moreno Moser, protagonista di un numero fantastico l’anno scorso e sicuramente da tenere d’occhio nel tentativo di pareggiare Filippo Pozzato a quota tre successi a Laigueglia: nella Nippo-Vini Fantini attenzione anche a Marco Canola.

Negli ultimi due anni è sempre stata la Nazionale Italiana a trionfare al Trofeo Laigueglia e di sicuro anche quest’anno gli azzurri saranno protagonisti: da World Tour arriva infatti un trio di altissimo livello composto da Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone e Fabio Felline, compagni di squadra alla Trek-Segafredo e tutti in discreta evidenza tra Spagna e Francia. Oltre alla Nippo, anche le altre formazioni Professional italiane hanno ottime carte da giocarsi: ci sono Francesco Gavazzi e Mattia Cattaneo per l’Androni, Giovanni Carboni per la Bardiani e soprattutto Giovanni Visconti per la Neri Sottoli.

Le formazioni World Tour non portano in Liguria i propri uomini migliori, ma non per questo partiranno battute: la Groupama-FDJ può contare su Kilian Frankiny e sul campione nazionale francese Anthony Roux, la AG2R La Mondiale risponde invece con il tedesco Nico Denz e con il giovane Nans Peters. Altri corridori da seguire sono Romain Hardy per la Arkea-Samsic e Davide Cimolai per la Israel Cycling Academy anche se quando vinse il percorso era diverso, ma anche tra le Continental ci sono nomi validi: ad iniziare da Paolo Totò, sul podio l’anno scorso, e dal suo compagno di squadra Leonardo Bonifazio (Sangemini-Trevigiani), ma anche Andrea Bagioli (Colpack), Simone Ravanelli (Biesse Carrera) e Alberto Giuriato (Cycling Team Friuli).