Maxifuga in porto a La Popolarissima: vittoria per Nicola Venchiarutti

La centoquattresima edizione de La Popolarissima è stata caratterizzata da una fuga di venticinque unità, formata a circa 25 km dal termine dei 174.7 previsti, che si sono giocati il successo in volata, nonostante a 3 km dall’arrivo quattro dei battistrada, vale a dire Samuele Rivi, Paolo Totò, Filippo Zana e Samuele Zoccarato, abbiano tentato di involarsi.

La prova trevigiana ha così visto il successo di Nicola Venchiarutti; per il nativo di Tolmezzo si tratta della seconda vittoria tra gli under 23, la prima in competizioni UCI. Grande gioia per il Cycling Team Friuli, al primo centro da quando il sodalizio ha deciso, a partire da questo 2019, di essere una formazione Continental.

Assieme all’udinese salgono sul podio Cristian Rocchetta (General Store Bottoli) e Samuele Zambelli (Iseo Rime Carnovali).