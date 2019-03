Presentato ufficialmente il Giro di Sicilia 2019: c’è l’Etna, ecco le altimetrie

A Palermo è stato presentato ufficialmente oggi il nuovo Giro di Sicilia che dal 3 al 6 aprile tornerà in calendario dopo più di 40 anni di assenza: tra la Regione Sicilia ed RCS Sport è stato siglato un accordo triennale che, oltre alla corsa, prevede anche tre tappe del Giro d’Italia nel 2020 e la Grande Partenza della Corsa Rosa nel 2021.

Per quanto riguarda le tappe sono state confermate tutte le indiscrezioni della vigilia: avremo arrivi a Milazzo, Palermo, Ragusa e per il gran finale al Rifugio Sapienza in cima all’Etna. Le tappe decisive saranno la terza, con la salita di Serra di Burgio a 21 km dall’arrivo e un duro strappo per arrivare a Ragusa, e ovviamente l’ultima con i 20 chilometri di salita dell’Etna dal versante di Nicolosi. Questo il programma completo con le varie altimetrie:

1a tappa: Catania – Milazzo (165 km)



2a tappa: Capo d’Orlando – Palermo (236 km)



3a tappa: Caltanissetta – Ragusa (188 km)



4a tappa: Giardini Naxos – Etna (119 km)