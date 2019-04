Triptyque des Monts et Châteaux, nella crono Van Moer batte Bjerg

Sono i due migliori under 23 nelle prove contro il tempo, come testimonia il podio dell’ultimo Campionato del mondo della categoria. E anche oggi, nel primo faccia a faccia stagionale, si sono sfidati ad un ritmo impossibile per la concorrenza. Nella semitappa mattutina del Triptyque des Monts et Châteaux, una cronometro individuale di 11.4 km a Celles, nuovo episodio della sfida fra Mikkel Bjerg e Brent Van Moer.

Solo che stavolta a vincere è Brent Van Moer: il belga della Lotto Soudal Under 23, che a luglio passerà nel World Tour con la formazione maggiore, si è espresso in 13’51”, superando di soli 2″ il campione del mondo in carica, il danese Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon). Terza piazza a 10″ per lo statunitense Ian Garrison (Hagens Berman Axeon), quarto a 12″ il norvegese Tobias Foss (Uno-X Norwegian Development), quindi a seguire tutti gli altri.

Giornataccia per il leader Kaden Groves (SEG Racing Academy), vittima di una foratura e giunto lontanissimo; la maglia gialla passa così sulle possenti spalle di Mikkel Bjerg. Nel pomeriggio appuntamento con la vallonata Wodecq-Celles di 112.7 km.