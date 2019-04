Bettiol, Colbrelli, Trentin e Viviani in ricognizione sul percorso del Mondiale

1 Minuti per leggerlo

Lunedì 22 aprile il commissario tecnico della nazionale élite maschile Davide Cassani effettuerà una ricognizione del percorso che ospiterà, il prossimo 29 settembre, l’edizione 2019 della prova in linea del Campionato del mondo. Assieme al selezionatore voleranno nello Yorkshire anche quattro atleti, che su un tracciato come quello britannico avranno sicuramente la possibilità di giocarsi un piazzamento importante.

Andranno a visionare l’appuntamento Alberto Bettiol (EF Education First), Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) ed Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step). Questo un breve commento del commissario tecnico: «Andiamo a testare il percorso in linea proprio perché non sappiamo le difficoltà» precisa Cassani.