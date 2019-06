Dilettanti: Toniatti sbanca al Matteotti, il Team Friuli al Gp Diex

Andrea Toniatti non andava a segno da un anno e un mese: ultimo successo per il veterano della Colpack alla Coppa Penna del 1 maggio 2018. Il ritorno al successo avviene sempre in Toscana, a Marcialla: il trentino prevale nel Gp Matteotti grazie ad una stoccata a 4 km dal traguardo, che ha risolto l’empasse della gara. Si devono accontentare del podio il russo Anton Vyturin, matricola della nazionale, a 5″, e Filippo Fiorelli (Gragnano Sporting Club), recente vincitore del Tour of Albania a 6″.

Ci spostiamo in Austria dove la Diexer Bergrennen, una delle più importanti e dure corse locali fuori dal calendario UCI, viene vinta per la terza volta in quattro anni da un italiano e per di più vede tutto il podio tricolore. Sbanca il Cycling Team Friuli, con Giovanni Aleotti che ottiene il secondo successo stagionale precedendo di 14″ il compagno di squadra Mattia Bais. Terzo gradino del podio per Omar El Gouzi, da quest’anno diventato portacolori della locale Tirol KTM: per Gouzi primo podio da under 23.