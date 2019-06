Gp Plumelec – Morbihan: Cosnefroy batte Jesús Herrada

Terza vittoria da professionista per Benôit Cosnefroy (Ag2r La Mondiale): il campione del mondo under 23 del 2017, dopo aver vinto in aprile alla Paris-Camembert, si ripete nel battagliato Gp Plumelec-Morbhian, in Bretagna. A giocarsi il successo sul circuito francese è un gruppo di 21 corridori, formatosi negli ultimi chilometri di gara. Sul difficile arrivo finale, Cosnefroy ha fatto valere il suo sprint lungo, battendo lo spagnolo Jesús Herrada (Cofidis) di quasi una bicicletta. Terzo posto per il norvegese Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gobert), ben lontani gli altri: 3″ il distacco per Kevin Le Cunff (St. Michel – Auber 93), poi Bryan Coquard (Vital Concept) e Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert). Tra gli italiani, settimo posto per Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) a 5″ e nono per Marco Tizza (Amore & Vita Prodir), completano la top ten Julien El Fares (Delko Marseille – Provence) ed il neoprofessionista lussemburghese Kevin Geniets ( Groupama – FDJ).