Mathieu van der Poel disputerà i Campionati del Mondo su strada

Il fenomeno neerlandese Mathieu van der Poel ha definito ufficialmente il proprio calendario di gara per la seconda metà della stagione 2019 in cui spicca la partecipazione ai Campionati del Mondo su strada di Yorkshire 2019. Tra il mese di luglio e la prima metà di agosto, il 24enne della Corendon-Circus si concentrerà soprattutto sulla mountain bike con i tifosi italiani che avranno la possibilità di ammirarlo al via della prova di Coppa del Mondo in Val di Sole: Van der Poel sarà in gara anche nelle prove di Coppa a Les Gets e Leinzerheide, oltre che agli Europei di Brno in Repubblica Ceca.

Se si esclude la presenza a due criterium ad Anversa e Roosendaal, Van der Poel ha in programma due gare a tappe su strada per prepararsi ai Mondiali: dal 15 al 18 agosto sarà al via dell’Arctic Race of Norway, dal 7 al 14 settembre invece partecipare all’OVO Energy Tour of Britain. Nel suo programma, invece, non ci saranno i Campionati del Mondo di MTB.