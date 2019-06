Gli Europei su Strada 2020 in Trentino: presentati i percorsi

Quest’oggi a Milano è stata presentata ufficialmente l’edizione 2020 dei Campionati Europei su strada. La rassegna, in programma dal 9 al 13 settembre 2020, verrà ospitata dal Trentino, con il capoluogo della provincia autonoma come epicentro dei vari tracciati. Verranno assegnate ben tredici medaglie: sei gare in linea e sei gare a cronometro per le categorie élite, under 23 e juniores di ambedue i sessi a cui sommare la cronosquadre mista, con team composti da tre ragazze e altrettanti ragazzi.

Tutte le cronometro verranno disputate su un tracciato principalmente pianeggiante di 22.4 km con partenza e arrivo a Trento davanti al MUSE e caratterizzato dalle due brevi salitelle di Ravina e Via Marsala. Le gare in linea vedranno un tracciato di circa 15 da ripetere più volte in base alle categorie di appartenenza; saranno 4 i giri della prova juniores femminile, 5 quelli della prova under 23 femminile, 7 quelli della prova élite femminile e juniores maschile, 9 quelli della prova under 23 maschile.

Per gli uomini élite saranno 7 i giri del circuito, preceduti da un lungo tratto in linea di circa 70 km in cui verranno affrontate tre salitelle: Cavedine, Passo San Udalrico e Candriai – l’ultima delle quali è la prima parte del Monte Bondone. Le prove in linea, comunque, sulla carte sono adatte a passisti-veloci e non agli scalatori.

Questo il calendario degli appuntamenti:

Mercoledì 9 settembre: cronometro donne juniores (22.4 km), cronometro uomini junior (22.4 km), cronosquadre mista (44.8 km)

Giovedì 10 settembre: cronometro donne élite (22.4 km), cronometro donne under 23 (22.4 km), cronometro uomini under 23 (22.4 km), cronometro uomini élite (22.4 km)

Venerdì 11 settembre: prova in linea donne juniores (62 km), prova in linea uomini juniores (107 km), prova in linea donne under 23 (77 km)

Sabato 12 settembre: prova in linea uomini under 23 (137 km), prova in linea donne élite (107 km)

domenica 13 settembre: prova in linea uomini élite (178.7 km)

Questo il video del percorso della prova in linea élite maschile

Questo il video del percorso delle cronometro