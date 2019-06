La maglia tricolore più ambita torna ad essere assegnata in provincia di Parma sulle strade dell’Alta Val Taro dove Francesco Moser trionfò nel 1981: il circuito decisivo del Campionato Italiano 2019 sarà proprio lo stesso di 38 anni fa, qualcosa invece cambierà nella prima parte di gara. Se in occasione della vittoria di Moser la gara si disputava su 19 giri, quest’anno gli organizzatori hanno scelto di introdurre un breve tratto in linea iniziale (partenza da Borgo Val di Taro) e poi due giri lunghi da 47.3 chilometri ciascuno con alcuni brevi strappi che, pur mettendo un po’ di fatica nelle gambe, non saranno influenti a livello tattico.

Saranno quindi i 10 giri finali da 12.4 chilometri attorno a Compiano a decretare il nome del vincitore finale. Un circuito relativamente breve in cui, quindi, anche la non durissima salita di Strela può creare qualcosa di interessante: descrivere quest’ascesa come 5.1 chilometri al 3.1% di pendenza media non ci offre un quadro reale di ciò che affronteranno i corridori, perché avremo subito un chilometro e mezzo al 5.5%, un tratto di respiro, poi un chilometro all’8%, quindi alcune centinaia di metri in cui la strada spianerà prima di impennarsi di nuovo al 5% negli ultimi 600 metri prima dello scollinamento. La discesa, abbastanza veloce, terminerà a soli 2 chilometri dall’arrivo.

Come spesso accade, è sempre molto difficile fare pronostici nei vari Campionati Nazionali perché i giochi tattici possono essere molto diversi dalle altre squadre tra corridori forti ma senza compagni e squadre che invece si presentano al via con gruppi molto numerosi: a questo aggiungiamoci un tracciato di non facile lettura e la distanza di 226.9 chilometri che potrà fare la differenza. Per quanto abbiamo potuto vedere nelle ultime settimane i corridori più in forma, e adatti ad un percorso vallonato, sembrano essere quattro: Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ha vinto sia a Lugano che in Slovenia dove si sono messi in evidenza anche Giovanni Visconti (Neri Sottoli) e Andrea Vendrame (Androni), e poi come non tenere in considerazione anche il toscano Alberto Bettiol (EF Education First) che ha sfiorato il titolo italiano nella cronometro volando nel tratto di percorso che presentava più salita.

Questi sono i corridori che maggiormente hanno scoperto le loro carte, ma ce ne sono tanti altri che possono dire la loro in un percorso misto, magari sfruttando lo spunto veloce in un gruppo ristretto: pensiamo ad esempio al campione europeo Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), Davide Ballerini (Astana) che arriva sicuramente con il morale alto dopo la vittoria ai Giochi Europei di Minsk, o ancora Fabio Felline (Trek) che ha mostrato una buona condizione al Tour de Suisse, Enrico Battaglin (Katusha), Marco Canola (Nippo) e Simone Velasco (Neri).

Nel caso in cui invece il percorso si rivelasse poco selettivo e la volata al traguardo fosse più numerosa, allora ecco rientrare in gioco anche velocisti più puri ma che comunque hanno anche buone doti di resistenza: Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) ha vinto due tappe in Svizzera e da campione uscente non si arrenderà tanto facilmente, ma attenzione anche a Sonny Colbrelli (Bahrain), Giacomo Nizzolo (Dimension Data) che ha vinto una tappa in Slovenia, Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie), Davide Cimolai (Israel) e Andrea Pasqualon (Wanty).

Una nota a parte la meritana Vincenzo Nibali (Bahrain) e Fabio Aru (UAE), per cui il percorso di Compiano sembra essere sulla carta un po’ troppo facile: Nibali però raramente passa inosservato quando è in corsa e qualcosa potrebbe provarlo, stesso dicasi per Aru che dal Giro di Svizzera ha avuto buoni riscontri e che, nonostante le poche gare nelle gambe, si schiererà al via del Tour de France; per entrambi sarà un test interessante. Ed infine una citazione è doverosa per Davide Rebellin (Meridiana) e Rinaldo Nocentini (Sporting), 47 anni il primo e 41 il secondo: potrebbe essere il loro ultimo tricolore, potrebbero provare a stupire ancora una volta.

La startlist ufficiale

Deceuninck - QuickStep

1 VIVIANI Elia

2 MARTINELLI Davide

3 SABATINI Fabio

4 CAPECCHI Eros Astana Pro Team

5 BALLERINI Davide

6 BOARO Manuele

7 CATALDO Dario

8 VILLELLA Davide Trek - Segafredo

9 BRAMBILLA Gianluca

10 CICCONE Giulo

11 CONCI Nicola

12 FELLINE Fabio Bora - Hansgrohe

14 FORMOLO Davide

15 GATTO Oscar

16 OSS Daniel UAE Team Emirates

17 ARU Fabio

18 CONSONNI Simone

19 FERRARI Roberto

20 MARCATO Marco

21 MORI Manuele

22 PETILLI Simone

23 RAVASI Edward

25 ULISSI Diego Nippo - Vini Fantini - Faizanè

27 CANOLA Marco

28 CIMA Damiano

29 CIMA Imerio

30 LONARDI Giovanni

31 SANTAROMITA Ivan

32 ZACCANTI Filippo Neri Sottoli - Selle Italia - KTM

34 BEVILACQUA Simone

35 BONGIORNO Francesco Manuel

36 FONZI Giuseppe

37 FORTUNATO Lorenzo

38 GABBURO Davide

40 MARENGO Umberto

41 PACIONI Luca

42 RAGGIO Luca

43 ROSA Massimo

44 VELASCO Simone

45 VISCONTI Giovanni

46 ZARDINI Edoardo Androni Giocattoli - Sidermec

47 BELLETTI Manuel

48 BISOLTI Alessandro

49 BUSATO Matteo

50 CATTANEO Mattia

51 FRAPPORTI Mattia

52 GAVAZZI Francesco

53 MASNADA Fausto

54 MONTAGUTI Matteo

55 SPREAFICO Matteo

56 VENDRAME Andrea Amore & Vita - Prodir

61 CELANO Danilo

62 TIZZA Marco

63 FICARA Pierpaolo Biesse Carrera

66 AMICI Alberto

67 COLOMBO Raul

69 RAVANELLI Simone D'Amico - UM Tools

70 BURCHIO Federico

71 MARTINELLI Ivan

72 MOSCA Jacopo

73 PITZANTI Orlando

74 RAFFAELE Angelo Team Colpack

75 DURANTI Jalel

76 GARAVAGLIA Giacomo

77 ROCCHETTI Filippo

78 TONIATTI Andrea Bahrain - Merida

79 NIBALI Antonio

81 CARUSO Damiano

82 COLBRELLI Sonny

83 GAROSIO Andrea

84 NIBALI Vincenzo

85 POZZOVIVO Domenico Sangemini - Trevigiani - MG.Kvis

86 BONIFAZIO Leonardo

87 DI SANTE Antonio

88 PUCCIONI Dario

89 SALVIETTI Niccolò

91 TOTÒ Paolo EF Education First

92 BETTIOL Alberto Meridiana Kamen

94 REBELLIN Davide Total Direct Energie

96 BONIFAZIO Niccolò Cofidis

97 FORTIN Filippo Delko Marseille Provence

98 FEDELI Alessandro

99 FILOSI Iuri Team Dimension Data

101 NIZZOLO Giacomo Wanty - Gobert

102 PASQUALON Andrea Bardiani - CSF

103 ALBANESE Vincenzo

104 BRESCIANI Michael

105 CARBONI Giovanni

106 COVILI Luca

108 MAESTRI Mirco

109 PESSOT Alessandro

110 ROMANO Francesco

111 ROTA Lorenzo

112 SAVINI Daniel

113 SENNI Manuel

114 TONELLI Alessandro

115 WACKERMANN Luca Giotti Victoria

120 STACCHIOTTI Riccardo

121 STERBINI Simone

123 ONESTI Emanuele CCC Team

124 DE MARCHI Alessandro Team Ineos

126 BASSO Leonardo

127 GANNA Filippo

129 PUCCIO Salvatore Israel Cycling Academy

131 CIMOLAI Davide

132 MINALI Riccardo

133 SBARAGLI Kristian Michelton - Scott

134 AFFINI Edoardo

135 TRENTIN Matteo Monkey Town

136 SANTORO Antonio Cycling Team Friuli

137 BAIS Mattia Team Katusha - Alpecin

138 BATTAGLIN Enrico

139 FABBRO Matteo Arvedi Cycling

141 VIVIANI Attilio Casillo - Maserati

142 CACCIOTTI Andrea

143 COLONNA Yuri

144 TAGLIANI Filippo Pol. Tripetetolo

146 CIANETTI Nicholas

147 MARCHESINI Riccardo

148 TORTOMASI Leonardo Team Malmantile

149 PESCI Manuel Zalf Euromobil Desirée Fior

150 LANDI Marco

151 MESSIERI Francesco VPM Porto Sant'Elpidio Monte Uran

152 DI RIENZO Andrea

153 FRANGIONI Alessandro Overall Tre Colli Cycling Team

154 BALDI Francesco Gragnano Cycling Club

156 FIORELLI Filippo

157 FRISCIA Lorenzo

Il percorso (226.9 km)

Tratto iniziale di 8.3 km + circuito di 47.3 km da ripetere 2 volte + circuito di 12.4 km da ripetere 10 volte

Partenza: Borgo Val di Taro ore 10.30

Arrivo: Compiano (Sugremaro) ore 16.00-16.40

La corsa in tv

La corsa verrà trasmessa in diretta sulla Rai e, grazie alla partnership con PMG Sport, anche sulla home page di Cicloweb. Gli orari ed i canali di trasmissione sono rintracciabili nella nostra guida tv.

Albo d’oro