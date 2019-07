Giro del Veneto, Davide Casarotto conquista la prima tappa

Al via il Giro del Veneto per dilettanti, 4 tappe tra le province di Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso e Belluno: la prima frazione, la Lendinara-Montegrotto Terme, vede trionfare la fuga di giornata, non senza un finale rocambolesco. Sulla salita del Roccolo prendono il largo Matteo Zurlo (Zalf), recente vincitore del Giro del Piave, e Davide Casarotto (General Store); questi vengono ripresi ad 1 km dal termine da Francesco Baldi (Overall) ed Edoardo Faresin (Zalf), ma in volata riesce comunque a prevalere Casarotto, alla prima vittoria stagionale, per un filo su Zurlo, Faresin e Baldi a 2″. Enrico Salvador (Northwave) a 9″ e Andrea Di Renzo (Vpm Porto Sant’Elpidio) a 15″, regolano il primo gruppo inseguitore a 16″.

Nella generale, grazie agli abbuoni, comanda sempre Casarotto con 8″ su Zurlo e 17″ su Faresin.