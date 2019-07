Svelato il percorso del Campionato Italiano su strada donne del 28 luglio

Nella giornata di oggi è stato reso pubblico il percorso dei Campionati Italiani su strada per le categorie donne élite e donne juniores che si disputeranno in prossimo 28 luglio in provincia di Teramo, in Abruzzo. La partenza sarà data dal comune di Notaresco e dopo un tratto di trasferimento iniziale in discesa le atlete raggiungeranno il chilometro 0: da qui affronteranno un primo tratto di 4.2 chilometri per entrare poi nel circuito di Castellalto che caratterizzerà tutto il resto della gara.

Il circuito misura 17 chilometri con la salita dell’Abbazia di San Clemente al Vomano che terminerà a circa 3 chilometri dall’arrivo: si tratta di una salita di circa 1400 metri vicina al 6%. Le juniores (partenza ore 9) dovranno percorrere cinque giri di questo circuito per un totale di 89.2 chilometri di gara. Per le cicliste della categoria élite (via alle 14.00) invece i giri in programma sono otto, ma negli ultimi due la salita verrà affrontata con la variante del muro di via della Cappelletta, 350 metri con una pendenza massima del 16%: in tutto la corsa misurerà 139.4 chilometri.

L’anno scorso in Piemonte furono Marta Cavalli e Vittoria Guazzini a vestire le maglie tricolori delle due categorie.