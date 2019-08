Gli organizzatori della Vuelta assegnano il numero 1 ad Alejandro Valverde

Data l’assenza del detentore del titolo Simon Yates, gli organizzatori della Vuelta a España si sono trovati giocoforza ad avere la possibilità di destinare l’ambito dorsale numero 1 secondo la loro preferenza. Scartata l’ipotesi di procedere con la squadra del vincitore del 2018 così come quella di procedere in ordine alfabetico, in casa Unipublic hanno optato per la scelta sicuramente preferita dagli appassionati di casa, ossia quella di dare il numero 1 al campione del mondo Alejandro Valverde. La medesima decisione era stata adottata da RCS Sport, ma a maggio un infortunio nell’immediata vigilia impedì al murciano di essere presente alla Corsa Rosa.