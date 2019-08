Il talentuoso britannico Ben Tulett si lega alla Corendon-Circus

Dopo Tom Pidcock, l’altra speranza del ciclocross britannico è Ben Tulett. Il diciassettenne si è laureato campione del mondo juniores nelle ultime due edizioni, mostrando il suo talento con prestazioni prepotenti. Il suo futuro sul fango e anche su strada è da oggi segnato: Tulett ha infatti firmato un contratto con la Corendon-Circus. Il suo legame con la Professional belga inizierà già da settembre per il ciclocross mentre bisognerà attendere come da regolamento il gennaio 2020 per vederlo far parte del sodalizio su strada. La compagine belga ha inoltre annunciato l’arrivo, ma limitatamente al settore ciclocross, di un’altra promessa delle ruote grasse come il belga Ryan Cortjens, terzo nell’ultimo Mondiale juniores.