Calendario Ciclocross 2019-2020

Da settembre a febbraio: dove il ciclismo su strada conosce tramonto e alba fra una stagione e l’altra, tocca al ciclocross prendersi la ribalta con le spettacolari sfide su sterrato, fango e sabbia ad animare le domeniche (e non solo) degli appassionati. Sono tante le prove in programma, con il Belgio come ovvia culla di una disciplina che sta man mano allargando i propri orizzonti.

Tre sono i circuiti principali: la Coppa del Mondo, organizzata dall’UCI e che si articola in nove tappe fra Europa e Stati Uniti. Il Supeprestige, nobile challenge di otto appuntamenti fra Paesi Bassi e Belgio. Il DVV Trofee, ricca rassegna di otto prove tutte fiamminghe.

In Belgio trovano spazio anche due circuiti minori che hanno variato quest’anno la denominazione: sono l’arrembante Ethias Cross, sinora noto come Brico Cross, e il residuale Reactivit Series, fino all’anno scorso conosciuto Soudal Classics. E nel resto d’Europa? Sicuramente la competizione qualitativamente più valida è l’EKZ Tour, serie svizzera che consta di tre frazioni. Due le manifestazioni italiane che si dividono il proscenio nel panorama tricolore: vi è il Giro d’Italia Cross che, con sei tappe, cerca di abbracciare la Penisola e il MasterCross Selle SMP, quattro gare nel nord del paese.

Questa è, dunque, l’ossatura del calendario 2019-2020 del ciclocross a cui vanno aggiunti i campionati nazionali di metà gennaio, il campionato europeo di inizio novembre e il campionato del mondo di inizio febbraio, che si svolge in Svizzera. Qui sotto troverete l’elenco delle prove con i rispettivi podi delle gare élite maschili.

Legenda:

CdM: Coppa del Mondo

SP: Superprestige

DVV: DVV Verzekeringen Trofee

GIC: Giro d’Italia Cross

SMP: MasterCross Selle SMP

EC: Ethias Cross

RS: Reactivit Series

EKZ: EKZ Tour

Altro: Altre gare non facenti parte di challenge

CM: Campionato del Mondo

CE: Campionato Europeo

CN: Campionati Nazionali