L’Italia ai Mondiali, ecco i convocati di tutte le categorie

Si avvicinando i Campionati del Mondo su strada e nella giornata di ieri non sono state diramate le convocazioni per la sola categorie uomini élite dove il commissario tecnico Davide Cassani ha deciso di prendersi ancora qualche giorno prima di fare le scelte definitive, ma in una conferenza stampa sono stati svelati i nomi di tutti gli atleti selezionati anche per le altre categorie che si giocheranno una maglia iridata nello Yorkshire.

La prima gara del programma inglese, domenica 22 settembre, sarà la nuova Staffetta Mista in cui l’Italia ha conquistato una medaglia di bronzo agli Europei: qui ci sarà spazio per Elia Viviani che è in ballo per uno dei tre posti della frazione maschile assieme ad Edoardo Affini, Davide Martinelli e Davide Plebani; sono in cinque invece a giocarsi la titolarità nella frazione femminile.

Edoardo AFFINI (MITCHELTON-SCOTT)

Davide MARTINELLI (DECEUNINCK-QUICK STEP)

Davide PLEBANI (ARVEDI CYCLING)

Elia VIVIANI (DECEUNINCK-QUICK STEP)

Elena CECCHINI (FIAMME AZZURRE/CANYON SRAM)

Vittoria GUAZZINI (FIAMME ORO/VALCAR CYLANCE)

Tatiana GUDERZO (FIAMME AZZURRE/BEPINK)

Elisa LONGO BORGHINI (FIAMME ORO/TREK SEGAFREDO)

Marta CAVALLI (FIAMME ORO/VALCAR CYLANCE)

Per la gara in linea della categoria donne élite che spesso ha regalato belle soddisfazioni ai colori azzurri, il ct Salvoldi ha selezionato nove atlete da cui usciranno fuori le sette titolari: la capitana indiscussa sarà Marta Bastianelli, da valutare Elisa Balsamo dopo la caduta a Madrid. Per la cronometro ci saranno Elisa Longo Borghini e Vittoria Bussi, ruolo di riserva per Elena Pirrone.

Strada

Marta BASTIANELLI (FIAMME AZZURRE/TEAM VIRTU CYCLING)

Elisa BALSAMO (FIAMME ORO/VALCAR CYLANCE)

Marta CAVALLI (FIAMME ORO/VALCAR CYLANCE)

Elena CECCHINI (FIAMME AZZURRE/CANYON SRAM)

Maria Giulia CONFALONIERI (FIAMME ORO/VALCAR CYLANCE)

Tatiana GUDERZO (FIAMME AZZURRE/BEPINK)

Elisa LONGO BORGHINI (FIAMME ORO/TREK SEGAFREDO)

Letizia PATERNOSTER (FIAMME AZZURRE/TREK SEGAFREDO)

Soraya PALADIN (ALÉ CIPOLLINI)

Crono

Vittoria BUSSI (OPEN CYCLING TEAM)

Elisa LONGO BORGHINI (FIAMME ORO/TREK SEGAFREDO)

Elena PIRRONE (FIAMME ORO/VALCAR CYLANCE) RISERVA

Tra le donne juniores fari puntati su Camilla Alessio, già argento a cronometro al Mondiale del 2018, che proverà a puntare ad un ottimo risultato in entrambe le gare, così come farà anche la figlia d’arte Sofia Collinelli.

Strada

Camilla ALESSIO (CICLISMO INSIEME)

Sofia COLLINELLI (A.S.D.VO2 TEAM PINK)

Noemi Lucrezia EREMITA (CICLISMO INSIEME) RISERVA

Alessia PATUELLI (BREGANZE WILIER TEAM)

Matilde VITILLO (RACCONIGI CYCLING TEAM)

Crono

Camilla ALESSIO (CICLISMO INSIEME)

Sofia COLLINELLI (A.S.D.VO2 TEAM PINK)

L’Italia maschile Under23 può invece contare su una serie di nomi molto interessanti, alcuni dei quali hanno già ottenuto piazzamenti importanti anche in gare professionistiche: su tutti spiccano il campione europeo Alberto Dainese, il piemontese Matteo Sobrero che ha fatto terzo al Laigueglia e Alexander Konychev, quarto ieri alla Bernocchi. Saranno proprio le prossime gare in Italia a determinare i sei titolari da una lista di dieci nomi, mentre a crono è già deciso che gli azzurri saranno Puppio e Sobrero.

Strada

Giovanni ALEOTTI (CYCLING TEAM FRIULI)

Samuele BATTISTELLA (DIMENSION DATA FOR QHUBEKA)

Alessandro COVI (TEAM COLPACK)

Alberto DAINESE (SEG RACING ACADEMY)

Nicolas DALLA VALLE (TIROL KTM CYCLING TEAM)

Gregorio FERRI (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR)

Alexander KONYCHEV (DIMENSION DATA FOR QHUBEKA)

Stefano OLDANI (KOMETA CYCLING TEAM)

Matteo SOBRERO (DIMENSION DATA FOR QHUBEKA)

Antonio PUPPIO (KOMETA CYCLING TEAM)

Crono

Antonio PUPPIO (KOMETA CYCLING TEAM)

Matteo SOBRERO (DIMENSION DATA FOR QHUBEKA)

Completiamo il quadro delle squadre azzurre con gli uomini juniores, categoria in cui è soprattutto la presenza di Andrea Piccolo ad attirare l’attenzione: campione europeo a cronometro e medaglia di bronzo, sarà sicuramente uno dei punti di riferimento per la nostra nazionale. Proprio grazie al successo europeo di Piccolo, saranno tre gli azzurri in gara nella cronometro, nella gara in linea invece saranno cinque che usciranno da una rosa di 10 nomi.

Strada

Francesco CALI (OTELLI ASPIRATORI CARIN BAIOCCHI)

Davide CATTELAN (BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE)

Luca CRETTI (G.S. MASSI’ SUPERMERCATI)

Davide DE PRETTO (BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE)

Gianmarco GAROFOLI (TEAM LVF MARCHE)

Alessio MARTINELLI (TEAM GIORGI ASD)

Andrea PICCOLO (TEAM LVF)

Tomas TRAININI (TEAM LVF)

Antonio TIBERI (TEAM FRANCO BALLERINI DUE C)

Edoardo ZAMBANINI (CAMPANA IMBALLAGGI – ROTOGAL)

Crono

Andrea PICCOLO (TEAM LVF)

Andrea PIRAS (OTELLI ASPIRATORI CARIN BAIOCCHI)

Antonio TIBERI (TEAM FRANCO BALLERINI DUE C)