Svelato il percorso del Gran Piemonte 2019: c’è l’arrivo in salita a Oropa

Ottobre sarà il mese dei grandi scalatori per quanto riguarda le classiche italiane: oltre a Giro dell’Emilia, Milano-Torino e ovviamente il Giro di Lombardia, allora lista di gare dai percorsi impegnativi si aggiunge anche il Gran Piemonte, la cui edizione in programma il prossimo 10 ottobre è stata svelata ufficialmente oggi. La corsa scatterà da Agliè, cittadina che aveva ospitato l’arrivo nel 2016, ma l’interesse sarà tutto per il finale con il traguardo posto in salita al Santuario di Oropa sopra a Biella. La salita conclusiva misura 11.8 chilometri con una pendenza media del 6.2%, ma attenzione anche al passaggio sull’ascesa di Nelva a 25 chilometri dall’arrivo che potrebbe stimolare la fantasia di qualche attaccante.