Elisa Balsamo batte Chloe Hosking nella seconda tappa del Giro delle Marche

Seconda tappa del Giro delle Marche in Rosa e seconda vittoria per la Valcar Cylance che sul traguardo di Villa Musone, frazione di Loreto, ha festeggiato con la piemontese Elisa Balsamo che si è lasciata così alle spalle la caduta nella gara di Madrid. Nella volata finale, Balsamo è stata pilotata ottimamente da Chiara Consonni che ha restituito il favore del Boels Ladies Tour: Consonni ha poi tagliato il traguardo in terza posizione, mentre in mezzo alle due atlete della Valcar si è inserita l’australiana Chloe Hosking in seconda posizione. Quarto e quinto posto per Diana Klimova e Katarzyna Wilkos mentre dal sesto posto in poi è stato registrato un buco di 8″; sfortunata Martina Fidanza che è finita a terra proprio all’ultima curva mentre si giocava un risultato importante.

La tappa è stata animata da una fuga della polacca Maja Rysz e della tedesca Tatjana Paller, ma nei primi chilometri c’era stata battaglia per un traguardo volante che ha dato 3″ di abbuono a Soraya Paladin e 2″ a Marta Cavalli. La nuova classifica generale, alla vigilia dell’ultima tappa, vede quindi Marta Cavalli al comando con soli 3″ di vantaggio su Soraya Paladin, 18″ su Diana Klimova e 23″ su Rasa Leleivyte.