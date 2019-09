Memorial Pantani 2019

Il percorso

Dal 2004 il Memorial Marco Pantani onora la memoria di uno dei più noti campioni del ciclismo italiano. Come di consueto, l’epilogo di questa prova organizzata dal GS Emilia è posto, e non potrebbe essere altrimenti, a Cesenatico; la partenza della sedicesima edizione viene però data da Castrocaro Terme, con un iniziale circuito pianeggiante tra le strade della cittadina. Una volta usciti si affrontano vari saliscendi, tra cui quelli di Grisignano, Rocca delle Caminate e Monte Cavallo che caratterizzano la fase iniziale del tracciato.

Viene poi proposto l’ampio circuito di Montevecchio, lungo 35.6 km da percorrere due volte e caratterizzato dall’omonima salita di 5 km (da scalare però complessivamente per tre volte) con pendenza media del 7% e punte massime del 14%. Dopo il breve strappo Castello di Longiano a 35 km dal termine, la strada è tutta in pianura compreso il finale a Cesenatico, con un circuito di 5 km da ripetere per quattro volte con il lungo rettilineo di viale Carducci come punto d’arrivo.

L’altimetria

Castrocaro Terme – Cesenatico (199.8 km)

Circuito finale di 5 km da ripetere 4 volte

Partenza: Castrocaro Terme ore 11.30

Arrivo: Cesenatico ore 16.25 circa

GPM: Montevecchio (386 m) km 69.5, km 103.4, km 137.3

I protagonisti

Sono ben sette le squadre World Tour al via della gara romagnola: l’attesa, inevitabilmente, è soprattutto sulla Bahrain Merida che come punta schiera Vincenzo Nibali affiancato da Mark Padun. L’altra compagine del massimo circuito con un’anima italiana, la UAE Team Emirates, risponde con un Diego Ulissi già capace di imporsi in riva all’Adriatico accompagnato da Simone Consonni e Valerio Conti. Reduce dallo strepitoso successo della Coppa Sabatini, Alexey Lutsenko guida l’Astana Pro Team ma senza il detentore del titolo Davide Ballerini. Non è da sottovalutare affatto il Movistar Team con Andrey Amador, Carlos Barbero e Carlos Betancur.

Il Team Ineos arriva in forze: c’è un Egan Bernal che, come mostrato mercoledì al Toscana, non si tira certo indietro. Al via anche Diego Rosa e un Gianni Moscon forse all’ultima chance per strappare il biglietto per il Mondiale. Non si discosta di molto la situazione di Alberto Bettiol, capitano della EF Education First dove pedala anche Sacha Modolo. Il Team Dimension Data punta sull’esperienza di Enrico Gasparotto e su un Tom Jelte Slagter incostante ma possibilmente pericoloso. Al via c’è anche la nazionale azzurra con Davide Cimolai e Kristian Sbaragli che stanno vivendo un bel momento e un Davide Formolo che, dopo l’infortunio della Vuelta, fatica a tornare in forma.

Lunga la sfilza delle Professional a cominciare da quelle nostrane. L’Androni Giocattoli-Sidermec punta a difendere la vetta nella Ciclismo Cup con Francesco Gavazzi e Andrea Vendrame come capifila, senza dimenticare il casalingo Manuel Belletti; reduce da due gare convincenti Neri Sottoli-Selle Italia-KTM cerca di ricucire il gap con il trio Davide Gabburo, Simone Velasco e Giovanni Visconti. La Nippo-Vini Fantini-Faizanè si affida alla verve del giovane Alejandro Osorio mentre la Bardiani CSF ha Giovanni Carboni e Lorenzo Rota come elementi a cui affidarsi.

Tra le compagini straniere occhio alla Total Direct Énergie con Lilian Calmejane e Jonathan Hivert e alla Wanty-Gobert di Odd Christian Eiking, Guillaume Martin e Andrea Pasqualon. Nomi assai nobili anche quelli di Warren Barguil (Team Arkéa-Samsic) e Pierre Rolland (Vital Concept-B&B Hotels), quest’ultimo accompagnato da Quentin Pacher. In questo momento sta andando forte Nikolay Cherkasov, leader della Gazprom-RusVelo con Alexander Vlasov. Altri nomi sono quelli di Mauro Finetto (Delko Marseille Provence) e Mauricio Moreira (Caja Rural-Seguros RGA).

Completano il panorama, infine, le sei compagini Continental invitate tutte di matrice italiana: l’Amore& Vita-Prodir ha un Pierpaolo Ficara che punta a ripetere l’ottimo piazzamento del Toscana e un Marco Tizza particolarmente adatto al tracciato, la Biesse Carrera ha Simone Ravanelli e Filippo Conca, la Sangemini-Trevigiani schiera Fabio Mazzucco, la Giotti Victoria porta Riccardo Stacchiotti e Federico Zurlo, il Team Colpack punta tutto su Andrea Bagioli mentre la Beltrami TSA-Hopplà-Petroli Firenze vuole far mostrare i propri giovani a partire da Filippo Baroncini.

La lista partenti

Astana Pro Team

1 LUTSENKO Alexey

2 BIZHIGITOV Zhandos

3 KUDUS Merhawi

4 NATAROV Yuriy

5 PRONSKIY Vadim

6 STALNOV Nikita

7 GIDICH Yevgeniy Italia

11 CIMOLAI Davide

12 BATTISTELLA Samuele

13 ALEOTTI Giovanni

14 FELLINE Fabio

15 FORMOLO Davide

16 SBARAGLI Kristian

17 TAROZZI Manuele EF Education First

21 BETTIOL Alberto

22 BENNETT Sean

23 VAN DEN BERG Julius

24 DOMBROWSKI Joe

25 MODOLO Sacha

26 WALLS Matthew

27 WHELAN James Movistar Team

31 AMADOR Andrey

32 BARBERO Carlos

33 BETANCUR Carlos

34 FERNÁNDEZ Rubén

35 CASTRILLO Jaime

36 PRADES Eduard

37 ROELANDTS Jürgen Bahrain Merida

41 NIBALI Vincenzo

42 BOLE Grega

43 GAROSIO Andrea

44 AGNOLI Valerio

45 PADUN Mark

46 COLBRELLI Sonny

47 NOVAK Domen Team Dimension Data

51 GIBBONS Ryan

52 JANSE VAN RENSBURG Jacques

53 GASPAROTTO Enrico

54 VENTER Jaco

55 MÄDER Gino

56 SLAGTER Tom-Jelte Team Ineos

61 BERNAL Egan

62 BASSO Leonardo

63 MOSCON Gianni

64 NARVAEZ Jhonatan

65 GOLAS Michal

66 ROSA Diego

67 PUCCIO Salvatore UAE Team Emirates

71 ULISSI Diego

72 CONSONNI Simone

73 MORI Manuele

74 FERRARI Roberto

75 OLIVEIRA Rui

76 PETILLI Simone

77 CONTI Valerio Androni Giocattoli-Sidermec

81 BELLETTI Manuel

82 BAIS Mattia

83 BISOLTI Alessandro

84 GAVAZZI Francesco

85 MASNADA Fausto

86 VENDRAME Andrea

87 FLOREZ Miguel Eduardo Bardiani CSF

91 ALBANESE Vincenzo

92 BARBIN Enrico

93 CARBONI Giovanni

94 COVILI Luca

95 ORSINI Umberto

96 ROMANO Francesco

97 ROTA Lorenzo Neri Sottoli-Selle Italia-KTM

101 BONGIORNO Francesco Manuel

102 GABBURO Davide

103 FORTUNATO Lorenzo

104 SCHÖNBERGER Sebastian

105 VELASCO Simone

106 VISCONTI Giovanni

107 ZARDINI Edoardo Nippo-Vini Fantini-Faizanè

111 ACOSTA Ruben Dario

112 BOU Joan

113 HATSUYAMA Sho

114 NAKANE Hideto

115 OSORIO Alejandro

116 SANTAROMITA Ivan

117 ZACCANTI Filippo Vital Concept-B&B Hotels

121 COURTEILLE Arnaud

122 GAUTIER Cyril

123 CAM Maxime

124 MÜLLER Patrick

125 PACHER Quentin

126 CHEVALIER Maxime

127 ROLLAND Pierre Gazprom-RusVelo

131 BOEV Igor

132 CHERKASOV Nikolay

133 SHALUNOV Evgeniy

134 LANDI Marco

135 ROVNY Ivan

136 RYBALKIN Aleksey

137 VLASOV Aleksandr Total Direct Énergie

141 CALMEJANE Lilian

142 GRELLIER Fabien

143 OURSELIN Paul

144 HIVERT Jonathan

145 SICARD Romain

146 TAARAMAE Rein

147 TULIK Angelo Wanty-Gobert

151 DE CLERCQ Bart

153 DOUBEY Fabien

154 EIKING Odd Christian

155 MARTIN Guillaume

156 MINNAARD Marco

157 PASQUALON Andrea Caja Rural-Seguros RGA

161 CEPEDA Jefferson

162 LAZKANO Oier

163 MOREIRA Mauricio

164 IRISARRI Jon

165 MALUCELLI Matteo

166 PASCUAL Eusebio

167 SOTO Nelson Delko Marseille Provence

171 FERNANDEZ Delio

172 FILOSI Iuri

173 COMBAUD Romain

174 FINETTO Mauro

175 GUERIN Alexis

176 MORENO Javier

177 FEDELI Alessandro Team Arkéa-Samsic

181 BARGUIL Warren

182 JARNET Maxime

183 FEILLU Brice

184 LE ROUX Romain

185 MAISON Jérémy

186 VACHON Florian

187 DELAPLACE Anthony Amore&Vita-Prodir

191 APPOLLONIO Davide

192 CELANO Danilo

193 FICARA Pierpaolo

194 LUKŠEVICS Viesturs

195 BOYER Kevin

196 TIZZA Marco

197 ROSINI Rubens Giotti Victoria

202 DIMA Emil

203 KOBAYASHI Marino

204 ONESTI Emanuele

205 STACCHIOTTI Riccardo

206 STERBINI Simone

207 ZURLO Federico Team Colpack

211 DOUBLE Paul

212 BAGIOLI Andrea

213 BALDACCINI Davide

214 DURANTI Jalel

215 COLNAGHI Luca

216 GARAVAGLIA Giacomo

217 DORIGONI Jakob Beltrami TSA-Hopplà-Petroli Firenze

221 BARONCINI Filippo

222 CASTAÑO Alexander

223 DOMENICALI Matteo

224 FIASCHI Tommaso

225 PARISINI Nicolo

226 PEÑA Wilson Estiben

227 PESENTI Thomas Sangemini-Trevigiani

231 BONIFAZIO Leonardo

232 DOMIN Krzysztof

233 MAZZUCCO Fabio

234 PUCCIONI Dario

235 SALVIETTI Niccolò

236 GRAZIATO Nicola

237 ZANA Filippo Biesse Carrera

241 CONCA Filippo

242 BELLIA Matteo

243 CARBONI Matteo

244 COLLEONI Kevin

245 PICCOT Michel

246 RAVANELLI Simone

247 TAGLIETTI Stefano

La corsa in tv

La corsa sarà trasmessa in differita da RaiSport e, grazie all’accordo con PMG Sport, anche sulla homepage di Cicloweb. Gli orari ed i canali di trasmissione sono rintracciabili nella guida tv di Cicloweb.it.

Albo d’oro