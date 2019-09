Tour de Siak, la terza tappa cancellata per l’aria irrespirabile

Due giorni fa, relativamente alla prima tappa, avevamo scritto dei problemi che sta vivendo quella particolare zona del mondo relativamente agli incendi dolosi appiccati nelle foreste. Ma l’isola di Sumatra, in Indonesia, e la provincia attraversata dai corridori nel Tour de Siak è alle prese con un altro problema endemico di tutta l’Asia, ossia l’inquinamento.

Oggi la terza tappa è stata cancellata dopo 20 km dal via. L’aria, infatti, già pessima alla partenza con tanto di atleti in gara con le mascherine, è diventata letteralmente irrespirabile strada facendo, portando alla decisione drastica ma logica. Domani è in programma l’ultima frazione della quattro giorni indonesiana (per la cronaca, la tappa di ieri è stata disputata sulla distanza ridotta di 85 km ed ha visto il corridore locale Yudho Sansoko imporsi allo sprint) ma non è ancora chiaro se si gareggerà o meno.