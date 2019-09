Mondiali, Cassani annuncia solo una riserva: Sbaragli. L’ultima scelta la farà nei prossimi giorni

Dopo il Trofeo Matteotti di Pescara Davide Cassani non ha sciolto del tutto le riserve in merito alle… riserve. Il commissario tecnico azzurro non ha infatti ancora annunciato gli 8 corridori titolari che domenica prossima a Harrogate rappresenteranno la nazionale italiana nel Campionato del Mondo su strada: nella formazione che verrà schierata dal ct romagnolo il capitano sarà Matteo Trentin, anche oggi in grande evidenza sulle strade abruzzesi, ma se oggi ci si attendeva di sapere con certezza quali fossero i suoi sette compagni si rimarrà delusi, infatti Cassani ha annunciato solo una delle due riserve: Kristian Sbaragli. Nel ritiro che egli azzurri faranno a Torbole fino a mercoledì (data della partenza dei titolari per lo Yorkshire) il ct deciderà anche quale sarà la seconda riserva. Restano quindi tutti in corsa per una maglia Alberto Bettiol, Davide Cimolai, Sonny Colbrelli, Davide Formolo, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Diego Ulissi e Giovanni Visconti.