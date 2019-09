Ruota d’Oro, in volata Venchiarutti regola Zambelli e Di Felice

1 Minuti per leggerlo

Con una volata a ranghi compatti si è conclusa la cinquantesima edizione della Ruota d’Oro, una delle ultime gare internazionali della stagione riservate agli under 23. Sul traguardo aretino di Terranuova Braccioli lo spunto veloce migliore è stato quello di Nicola Venchiarutti: il ventenne del Cycling Team Friuli si è imposto in maniera netta, conquistando il terzo centro della sua annata dopo La Popolarissima e la stupenda tappa del Giro d’Italia Under 23 di Falcade.

Il friulano, che l’anno prossimo passerà tra i professionisti con la Androni Giocattoli-Sidermec, viene accompagnato sul podio di giornata da Samuele Zambelli (Iseo Serrature Rime Carnovali) e da Francesco Di Felice (General Store). Seguono il francese Anthony Jullien (Chambéry Cyclisme Formation), Luca Mozzato (Dimension Data for Qhubeka), l’eritreo Natnael Tesfatsion (Dimension Data for Qhubeka), Andrea Colnaghi (Named Rocket), Pasquale Abenante (Zalf Euromobil Désirée Fior), Martin Marcellusi (Velo Racing Palazzago) e Luca Rastelli (Delio Gallina Colosio Eurofeed).