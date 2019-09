Modifiche al Mondiale su strada Under23 per garantire la sicurezza dei corridori

Le immagini delle strade allagate e dei grossissimi rischi corsi dagli atleti durante il Campionato del Mondo a cronometro della categoria Under23 hanno fatto il giro del mondo e probabilmente hanno messo in guardia gli organizzatori della rassegna iridata che non vogliono che si ripetano altre situazioni simili.

Proprio per garantire la sicurezza dei corridori, e non rischiare di intaccare il valore sportivo e televisivo della prova, sono state attuate delle modifiche alla prova in linea sempre della categoria uomini Under23 in programma venerdì 27 settembre. La partenza è stata anticipata di 10 minuti alle 14.00, ma soprattutto è stato tolto uno dei tre giri finali a Harrogate riducendo la distanza complessiva da 187 km a 173 km: in questo modo l’orario d’arrivo previsto sarà attorno alle 18.35 locali e non più alle 19.10, che avrebbe potuto causare problemi per la scarsa visibilità, soprattutto in caso di maltempo.