Ciclismo Cup, un finale appassionante: il ritardo della Neri cala a soli 9 punti

Nei prossimi due giorni alla Milano-Torino ed al Gran Piemonte ci si giocherà anche la vittoria finale della Ciclismo Cup con un duello all’ultimo piazzamento che coinvolgerà l’Androni-Sidermec e la Neri Sottoli-Selle Italia-KTM. Oggi alla Tre Valli Varesine la corsa sembrava essersi messa bene per gli uomini di Gianni Savio, in superiorità numerica rispetto ai rivali, ma il podio finale di Giovanni Visconti ha ribaltato tutto e grazie a questi 40 punti di bonus è stata la squadra toscana a piazzare un recupero importante: a sole due gare dal termine ci sono quindi appena 9 punti a dividere le due squadre italiane per un titolo che potrebbe avere un certo peso al momento di scegliere gli inviti al Giro d’Italia 2020, sebbene la Wild Card al team campione d’Italia non sia più garantita in automatico.

La classifica

1. Androni-Sidermec 800 p.

2. Neri Sottoli-Selle Italia-KTM 791 p.

3. Bahrain-Merida 519 p.

4. Bardiani-CSF 291 p.

5. UAE Team Emirates 279 p.

6. Nippo-Vini Fantini-Faizanè 255 p.