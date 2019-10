3 Minuti per leggerlo

La Milano-Torino raggiunge quest’anno un traguardo davvero significativo: una delle corse più antiche al mondo (prima edizione nel 1876) arriva infatti alla sua centesima edizione. Nonostante la ricorrenza di prestigio, gli organizzatori di RCS Sport hanno mantenuto inalterate le caratteristiche principali del percorso che sarà complessivamente un po’ più breve che in passato, solo 179 chilometri per non appesantire troppo i corridori con tante gare così vicine una all’altra.

La partenza sarà data da Magenta con un lungo tratto pianeggiante iniziale dove potrebbe andare via una fuga. La Milano-Torino 2019, però, entrerà nel vivo anche quest’anno negli ultimi 25 chilometri dove il gruppo dovrà scalare per due volte la salita del Colle di Superga con i suoi 5 chilometri al 9% di pendenza media: sarà quindi un finale molto spettacolare che non ha mai tradito le attese da quando la corsa è stata rilanciata nel 2012.

Magenta – Torino (179 km)

Partenza: Magenta ore 12.05

Arrivo: Torino (Basilica di Superga) ore 16.30 circa

Sono venti le squadre iscritte alla Milano-Torino 2019 che vanno a comporre un elenco partenti davvero di primissimo livello: tuttavia non è facile indicare un favorito netto, anche perché siamo nel bel mezzo di un periodo di gara intensissimo e qualcuno potrebbe risentire delle fatiche della Tre Valli Varesine, altri potrebbero aver messo maggiormente nel mirino il Gran Piemonte che presenterà ugualmente un arrivo in salita, altri ancora invece potrebbero disinteressarsi di tutto per puntare ad essere il più freschi possibile a Il Lombardia di sabato.

Partiamo comunque dall’Astana che vorrà rifarsi dal finale amaro di Varese: c’è Jakob Fuglsang e ci sono anche i fratelli Gorka e Ion Izagirre, con questi ultimi che potrebbero andare a caccia di un risultato che possa aiutare la Spagna nella difficile sfida con la Slovenia per il sesto posto nel Ranking UCI che vale un posto in più ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020; lo stesso faranno anche Alejandro Valverde, che l’anno scorso fu terzo qui e che sarà anche carico di rabbia per come è andata la Tre Valli Varesine con l’errore di percorso che lo ha messo fuori dai giochi, ed il più giovane Enric Mas, capitano della Deceuninck-QuickStep dopo il forfait di Alaphilippe.

Ovviamente date le caratteristiche del finale bisognerà seguire con grande attenzione le gesta di Egan Bernal, capitano di una Ineos che avrà anche Ivan Sosa e soprattutto un Diego Rosa apparso in grande forma al Giro dell’Emilia. Altri nomi da seguire con grande attenzione sono quelli del britannico Adam Yates che è reduce dalla vittoria alla CRO Race, e del duo della EF Education First che ha brillato in Emilia, Michael Woods e Sergio Higuita.

Ma non è finita qui. La Bora-Hansgrohe ha un blocco molto forte con Davide Formolo, Rafal Majka ed Emanuel Buchmann che sono tutti possibili candidati ad un buon risultato sulle rampe di Superga, poi segnaliamo ancora il portoghese Rui Costa (UAE), il russo Ilnur Zakarin (Katusha), il francese David Gaudu (Groupama), il neerlandese Wilco Kelderman (Sunweb), il ceco Roman Kreuziger (Dimension Data), il francese Warren Barguil (Arkéa), i belgi Tim Wellens, Tiesj Benoot e Jelle Vanendert (Lotto), l’austriaco Hermann Pernsteiner (Bahrain) e suscita curiosità anche il giovane costaricano Kevin Rivera (Androni).

Trek - Segafredo

1 PEDERSEN Mads

2 BERNARD Julien

3 BRAMBILLA Gianluca

4 CICCONE Giulio

5 EG Niklas

6 MOLLEMA Bauke

7 STETINA Peter Androni - Sidermec

11 MASNADA Fausto

12 BAIS Mattia

13 RIVERA Kevin

14 CATTANEO Mattia

15 FLOREZ Miguel Eduardo

16 MUÑOZ Daniel

17 RAVANELLI Simone Astana Pro Team

21 FUGLSANG Jakob

22 CATALDO Dario

23 GIDICH Yevgeniy

24 GREGAARD Jonas

25 HOULE Hugo

26 IZAGIRRE Gorka

27 IZAGIRRE Ion Bahrain - Merida

31 PERNSTEINER Hermann

32 AGNOLI Valerio

33 ARASHIRO Yukiya

34 BOLE Grega

35 GARCÍA CORTINA Iván

36 NIBALI Antonio

37 NOVAK Domen Bardiani - CSF

41 BARBIN Enrico

42 CARBONI Giovanni

43 COVILI Luca

44 ORSINI Umberto

45 ROMANO Francesco

46 ROTA Lorenzo

47 SAVINI Daniel Bora - Hansgrohe

51 FORMOLO Davide

52 BENEDETTI Cesare

53 BUCHMANN Emanuel

54 MAJKA Rafał

55 MÜHLBERGER Gregor

56 SAGAN Juraj

57 SCHACHMANN Maximilian CCC Team

61 OWSIAN Łukasz

62 DE LA PARTE Víctor

63 GESCHKE Simon

64 PAUWELS Serge

65 ROSSKOPF Joey

66 TEN DAM Laurens

67 ZOIDL Riccardo Deceuninck - QuickStep

71 GILBERT Philippe

72 CAPECCHI Eros

73 CAVAGNA Rémi

74 MARTINELLI Davide

75 JUNGELS Bob

76 KNOX James

77 MAS Enric EF Education First

81 HIGUITA Sergio

82 BROWN Nathan

83 CAICEDO Jonathan Klever

84 HOWES Alex

85 KANGERT Tanel

86 MORTON Lachlan

87 WOODS Michael Groupama - FDJ

91 GAUDU David

92 BONNET William

93 MADOUAS Valentin

94 MOLARD Rudy

95 MORABITO Steve

96 FRANKINY Kilian

97 ROUX Anthony Lotto Soudal

101 WELLENS Tim

102 ARMÉE Sander

103 BENOOT Tiesj

104 MARCZYŃSKI Tomasz

105 MERTZ Rémy

106 VANENDERT Jelle

107 VAN MOER Brent Mitchelton - Scott

111 YATES Adam

112 AFFINI Edoardo

113 BOOKWALTER Brent

114 HAIG Jack

115 HOWSON Damien

116 NIEVE Mikel

117 SCHULTZ Nick Movistar Team

121 VALVERDE Alejandro

122 BARBERO Carlos

123 BETANCUR Carlos

124 CASTRILLO Jaime

125 FERNÁNDEZ Rubén

126 LANDA Mikel

127 SÜTTERLIN Jasha Neri Sottoli - Selle Italia - KTM

131 BONGIORNO Francesco Manuel

132 FORTUNATO Lorenzo

133 GABBURO Davide

134 GONZÁLEZ Roberto Carlos

135 SCHÖNBERGER Sebastian

136 VELASCO Simone

137 ZARDINI Edoardo Nippo - Vini Fantini - Faizanè

141 ACOSTA Ruben Dario

142 BAGIOLI Nicola

143 BOU Joan

144 CANOLA Marco

145 NAKANE Hideto

146 OSORIO Alejandro

147 ZACCANTI Filippo Arkéa - Samsic

151 BARGUIL Warren

152 DOLEATTO Aurélien

153 GESBERT Élie

154 HARDY Romain

155 LE ROUX Romain

156 MAISON Jérémy

157 MOINARD Amaël Team Dimension Data

161 KREUZIGER Roman

162 GASPAROTTO Enrico

163 JANSE VAN RENSBURG Reinardt

164 MÄDER Gino

165 VALGREN Michael

166 VENTER Jaco

167 WYSS Danilo Team Ineos

171 BERNAL Egan

172 CASTROVIEJO Jonathan

173 DUNBAR Eddie

174 GANNA Filippo

175 GEOGHEGAN HART Tao

176 ROSA Diego

177 SOSA Iván Ramiro Team Katusha - Alpecin

181 BATTAGLIN Enrico

182 CRAS Steff

183 FABBRO Matteo

184 KOCHETKOV Pavel

185 HOLLMANN Juri

186 NAVARRO Daniel

187 ZAKARIN Ilnur Team Sunweb

191 KELDERMAN Wilco

192 HINDLEY Jai

193 FRÖHLINGER Johannes

194 HAMILTON Chris

195 HIRSCHI Marc

196 POWER Robert

197 SALMON Martin UAE Team Emirates

201 MORI Manuele

202 COSTA Rui

203 DALLA VALLE Nicolas

204 OLIVEIRA Ivo

205 PETILLI Simone

206 RIABUSHENKO Alexandr

207 SUTHERLAND Rory

La corsa sarà trasmessa in diretta da RaiSport e da Eurosport1. Gli orari ed i canali di trasmissione sono rintracciabili nella guida tv di Cicloweb.it.

