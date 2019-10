Rigatti cala il sipario alla stagione dilettanti con la Coppa d’Inverno

É andata a Tommaso Rigatti, filibustiere della General Store, la 98esima edizione della Coppa d’Inverno di Biassono, in Monza-Brianza, ultima corsa stagionale: quarta vittoria nell’annata per il trentino, andato in fuga sin dalla prima tornata in compagnia di altri 8 corridori.

L’azione è andata in porto con la collaborazione di Filippo Bertone (Iseo Rime Canovali): col gruppo in rimonta, sul traguardo di Biassono Rigatti ha saputo allungare e andare a prendersi il successo su Bertone. Tutto calcolato per la General Store, con Francesco Di Felice andato a vincere la volata del gruppo davanti a Stefano Moro (Arvedi).