La talentuosa Sofia Collinelli correrà nel 2020 con l’Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano

Grande colpo di ciclomercato dell’Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano che ha vinto la concorrenza di altre squadre e si è assicurata per il 2020 le prestazioni di uno dei migliori talenti italiani che ha appena concluso i due anni di apprendistato nella categoria juniores. La formazione toscana diretta da Stefano Giugni ha infatti messo sotto contratto la 18enne figlia d’arte Sofia Collinelli, già due volte campionessa del mondo juniores nell’Inseguimento a Squadre su pista ma protagonista anche su strada in tutte le rassegne più prestigiose.

Per l’Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano si tratta del quarto nuovo acquisto in vista della stagione 2020: in precedenza erano state annunciate Elena Lucchinelli, Nicole d’Agostin e qualche giorno fa la 20enne Anastasia Carbonari, in arrivo dalla ASD Born to Win dopo essersi messa in luce con due vittorie nelle gare del calendario Open.