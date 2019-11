Giro d’Italia Ciclocross, nell’internazionale di Jesolo vittorie di Cominelli e Casasola

1 Minuti per leggerlo

Sulla sabbia della spiaggia di Jesolo sono andate in scena oggi le gare della quarta tappa del Giro d’Italia Ciclocross, gare internazionali registrate anche nel calendario dell’UCI di specialità. La prova maschile è stata vinta da Cristian Cominelli al termine di un bel duello con Filippo Fontana risoltosi solo nell’ultimo giro: al traguardo il distacco tra i due contendenti è stato di appena 5″ con il portacolori della Cycling Café Racing Team a fare il bis dopo il successo dello scorso weekend in Piemonte. Terzo posto a 9″ per Martino Fruet, quarto Nicolas Samparisi a 16″, quinta la maglia rosa Stefano Capponi a 20″ di distanza.

Anche in campo femminile chi aveva vinto a Cantoira si è poi ripetuta oggi a Jesolo: ad esultare è stata infatti la specialista Sara Casasola, maglia rosa della manifestazione e stella della formazione di casa DP66 Giant SMP. Casasola si è imposta davanti a Gaia Realini, Silvia Persico, Rebecca Gariboldi e Francesca Baroni, con quest’ultima che perde punti importanti nel duello di classifica con la vincitrice odierna.