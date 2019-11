Non solo il Giro d’Italia, altre quattro gare in Italia per Romain Bardet nel 2020

Il Giro d’Italia non sarà l’unico appuntamento del 2020 in cui i tifosi italiani potranno ammirare dal vivo le gesta dello scalatore francese Romain Bardet: nell’intenso programma del corridore dell’AG2R La Mondiale per la prossima stagione ci saranno infatti almeno altre quattro gare in Italia. Nel mese di marzo, infatti, Bardet disputerà sia la Strade Bianche, dove è stato secondo nella sua unica partecipazione nel 2018, e la Tirreno-Adriatico (disputata solo 2018), poi ad aprile in avvicinamento alla corsa rosa si schiererà al via del Tour of the Alps (9° nel 2015, 6° nel 2016); a fine stagione invece è in programma il Lombardia dove vanta un quarto posto nel 2016.

Il programma completo:

21-26 gennaio: Tour Down Under

22-24 febbraio: Tour du Haut Var

29 febbraio: Faun-Ardèche Classic

1 marzo: Drome Classic

7 marzo: Strade Bianche

11-17 marzo: Tirreno-Adriatico

20-24 aprile: Tour of the Alps

26 aprile: Liegi-Bastogne-Liegi

9-31 maggio: Giro d’Italia

21 giugno: Campionato Francese

5-11 luglio: Tour de Pologne

25 luglio: Giochi Olimpici

14 agosto-6 settembre: Vuelta a España

27 settembre: Campionato del Mondo

10 ottobre: Il Lombardia