Massimo Orlandi cambia maglia e passa alla Beltrami TSA-Marchiol

Arriva a quota quattordici elementi la rosa 2020 del Team Beltrami TSA-Marchiol: la compagine emiliana ha ufficializzato l’arrivo di Massimo Orlandi, ventunenne bolognese che proviene dal Cycling Team Friuli. Queste le parole del passista scalatore: «L’ultima stagione per me è stata di alti e bassi, sicuramente mi aspettavo di fare di più. Ho deciso di cambiare squadra per trovare nuovi stimoli e motivazioni e mi auguro, con il supporto di tutto lo staff del Team Beltrami TSA-Marchiol, di fare il salto di qualità che vorrei».

Il team manager Stefano Chiari aggiunge: «Massimo ha delle qualità importanti che ha fatto vedere negli anni passati e che speriamo riesca a mostrare di nuovo l’anno prossimo. Il suo è un innesto che aggiunge esperienza al nostro gruppo piuttosto giovane, ma non è l’ultimo. Nei prossimi giorni andremo a definire e poi ad annunciare gli ultimissimi rinforzi per il 2020».