Cambi di casacca e ritiri, gli ultimi aggiornamenti dalle Continental italiane

Dopo un anno trascorso alla Biesse Carrera, Matteo Bellia torna in Svizzera: il ventiduenne piemontese, protagonista nel 2018 al Giro della Valle d’Aosta e rallentato negli ultimi mesi da diversi fastidi, farà parte nel 2020 della rosa della Akros-Excelsior-Thömus, formazione Continental elvetica di cui sarà uno dei tre stranieri in organico.

Hanno invece lasciato il panorama Continental Davide Botta e Mirco Sartori: sia il ventiduenne comasco ex Colpack che il ventitreenne trentino visto con la Iseo Serrature Rime Carnovali saranno i punti di riferimento della Viris Vigevano, formazione dilettantistica nella quale pedaleranno anche Simone Lucca, Alberto Appoloni, Lorenzo Pollicini e i gemelli Francesco e Lorenzo Galimberti.

Hanno optato per il ritiro, infine, diversi corridori: è il caso del ventiduenne Mattia Baldo e del ventenne Stefano Corti, ambedue in azione nel 2019 con la Iseo Serrature Rime Carnovali. Nelle ultime settimane hanno annunciato di aver smesso anche il ventiseienne Alberto Amici e il ventiquattrenne svizzero Lorenzo Delcò, quest’ultimo per dedicarsi al triathlon, ambedue tesserati per la Biesse Carrera; dal medesimo team si dedicherà ad altro anche il ventitreenne Giovanni Pedretti, che si occuperà delle categorie giovanili della nuova Biesse Arvedi. Alza bandiera banca anche Andrea Cacciotti, ex Casillo-Maserati e vittima del fallito progetto E-Powers.