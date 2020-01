La rosa della Biesse Arvedi Premac si completa con Michele Scartezzini

La stagione 2020 è ormai all’inizio, anche se il debutto del team avverrà al Trofeo Laigueglia il prossimo 16 febbraio; con oggi la Biesse Arvedi Premac ufficializza oggi l’organico definitivo di sedici elementi, aggiungendo oggi come ultimo corridore Michele Scartezzini. Il ventisettenne veneto proviene dalla Sangemini-Trevigiani ed è noto soprattutto per il suo eccellente rendimento nei velodromi.

Il team manager Massimo Rabbaglio commenta così l’arrivo: «Scartezzini è un nome di punta per quanto riguarda il ciclismo su pista italiano, sono molto contento che possa aggiungersi al nostro team, che come ben sappiamo è nato proprio con l’idea di valorizzare i talenti della pista. Quest’anno, col passaggio in Continental, anche il calendario su strada sarà importante e di prestigio e credo che Michele possa fare molto bene anche in quest’ambito. Con l’arrivo di Scartezzini si chiude l’organico 2020, un mix di giovani talenti che credo potranno regalarci una bellissima stagione».

Questa, dunque, la rosa completa della Biesse Arvedi Premac: Andrea Berzi, Michael Belleri, Alessio Bonelli, Diego Bosini, Matteo Carboni, Kevin Colleoni, Filippo Conca, Nicholas Dresti, Carloalberto Giordani, Francesco Lamon, Jacopo Menegotto, Stefano Moro, Mattia Pinazzi, Davide Plebani, Michele Scartezzini e Stefano Taglietti.