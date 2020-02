L’abruzzese Giuseppe Fonzi annuncia il ritiro a 28 anni

Uno dei corridori più simpatici del gruppo dice basta: con un messaggio pubblicato sui profili social Giuseppe Fonzi comunica la conclusione della propria carriera. Passato tra i professionisti nel 2014 con la Neri Sottoli, il pescarese ha sempre militato tra le fila della formazione toscana sino alla passata stagione, quando il suo contratto non è stato rinnovato. Sono due le partecipazioni al Giro d’Italia per il ventottenne, che si è messo in luce battagliando per la maglia nera, ottenendo tale traguardo in entrambe le edizioni della Corsa Rosa a cui si è cimentato.