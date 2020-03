Moscon ne combina un’altra: bicicletta lanciata via, arriva la squalifica a Kuurne

Purtroppo Gianni Moscon fa notizia, ancora una volta, per vicende poco piacevoli e non per i risultati, come sarebbe invece auspicabile dato il talento di cui è dotato il trentino. Il corridore del Team Ineos è stato messo fuori corsa, ovvero sia squalificato, nel corso della Kuurne-Bruxelles-Kuurne con un intervento dalla giuria che ha osservato le immagini provenienti dall’elicottero e che lo hanno visto gettare via l’altrui bicicletta colpendo un collega della B&B Hotels-Vital Concept, come lui fermo a causa di una caduta generale. Queste il video che non lascia spazio ad alcuna interpretazione.

Moscon werpt boos andermans fiets in de beek na deze valpartij. De gevolgen zijn zwaar: diskwalificatie pic.twitter.com/QHb3L94RHk — sporza (@sporza) 1 marzo 2020