CiclowebQuiz #34 – I plurvincitori delle monumento

Un paio di giorni fa, il quiz relativo ai vincitori in carriera di almeno due grandi giri ha ottenuto un ottimo riscontro, con percentuali di individuazione dei nomi decisamente elevate. E così abbiamo pensato: perché non replicare lo schema anche per le cinque classiche monumento del ciclismo maschile?

Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège e Il Lombardia, sono queste le corse al centro del CiclowebQuiz di oggi. Nella pluricentenaria storia delle due ruote sono “solo” 73 i corridori capaci di vincerne almeno due diverse tra loro – a mo’ di esempio, Erik Zabel, che ha vinto per quattro volte la Classicissima, non è presente nel quiz essendo a quota zero nelle altre quattro gare.

Vi chiediamo, dunque, di individuare l’identità di costoro a cominciare dai tre, tutti belgi, capaci di conquistare almeno una delle cinque prove per poi proseguire con i cinque atleti, di cui uno in attività, abili a portarsene a casa quattro, scendendo quindi ai “triplettisti” e infine a chi ne ha sommate due di diverse. Non è sicuramente il più agevole dei test ma qui l’importante è partecipare. Giusto?