Nuovo nome per la Mitchelton-Scott, ecco il Team Manuela Fundación

Da tempo l’avvenire di una delle migliori formazioni era in dubbio; ora, però, la Mitchelton-Scott ha assicurato il proprio futuro con una nuova e sorprendente sponsorizzazione. La compagine australiana, per la quale militano campioni quali i gemelli Yates e, tra le donne, la campionessa del mondo Annemiek van Vleuten, ha ufficializzato il cambio di nome in Team Manuela Fundación.

L’accordo pluriennale, che avrà effetto sin dalla ripresa delle competizioni, è con una fondazione no profit spagnola che patrocina già un team giovanile in Andalusia. La fondazione verrà lanciata ufficialmente il prossimo 4 ottobre con l’obiettivo di creare un “mondo più solidale”, partendo dalla Spagna per poi allargarsi in altri paesi.