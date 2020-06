CiclowebQuiz #98 – Le vittorie in Coppa del Mondo

1 Minuti per leggerlo

Dopo il buon riscontro del quiz di giovedì riguardante le classifiche generali della defunta Coppa del Mondo maschile di ciclismo su strada, abbiamo pensato: perché non concedere il bis? Il tema è, dunque, lo stesso: vi chiediamo di individuare i vincitori delle gare facenti parte della più importante challenge a due ruote. Sono ben 91 gli atleti riusciti ad alzare le braccia nelle 166 prove che si sono disputate dal 1989 al 2004; si va da nomi di spicco, molti dei quali plurivincitori, ad altri meno noti, e in questo CiclowebQuiz non mancano almeno un paio di vincitori di nicchia.