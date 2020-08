Lombardia, forte trauma alla gamba per Evenepoel, non ha mai perso conoscenza. Trasportato in ospedale dopo la tremenda caduta

Notizie rassicuranti su Remco Evenepoel: il ragazzo non ha mai perso coscienza, ed è stato trasportato in ospedale con un forte trauma alla gamba sinistra dopo la spaventosa caduta occorsagli sulla discesa di Sormano al Giro di Lombardia 2020. Per lunghi minuti il 20enne della Deceuninck-Quick Step è stato assistito dal personale sanitario al seguito della corsa, a valle del ponticello in pietra da cui è caduto giù dopo l’impatto col parapetto. Da quel che si è potuto capire dalla dinamica, il belga ha avuto la fortuna di ribaltarsi proprio sul parapetto, cadendo di gambe nel volo di diversi metri che ha fatto dopo aver perso il controllo della bicicletta. Sul posto dell’incidente si è fermato Davide Bramati, rimasto a lungo accanto al suo gioiello col collega Geert Van Bondt, che poi ha accompagnato Remco in ambulanza. Lo stesso ds della Deceuninck ha poi tranquillizzato tutti ai microfoni Rai, in attesa di esami che chiariscano l’entità del trauma per il ragazzo.