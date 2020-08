La General Store se la canta e se la suona in Valpolicella: torna alla vittoria Cristian Rocchetta

Miglior epilogo non poteva avere per la General Store l’omonimo Gp organizzato a Sant’Ambrogio in Valpolicella, corsa di valenza nazionale: in un arrivo a ranghi compatti, seppur abbastanza rocambolesco, è tornato al successo Cristian Rocchetta, una delle maggiori punte veloce del team che era andato vicino al primo successo stagionale già mercoledì a Casale Monferrato, dove però ha trovato sulla sua strada Enrico Zanoncello (Zalf).

Nella corsa veronese invece un duo stava per anticipare il gruppo, duo composto da Gianni Pugi (Rezzesi Macofin) e Davide Bais (Cycling Team Friuli); i due sfortunati atleti sono stati ripresi proprio sulla linea, con Rocchetta che rimontava e andava a primeggiare su Stefano Gandin (Zalf Euromobil). A finire sul terzo gradino del podio proprio Davide Bais, mentre Pugi ha concluso nono.