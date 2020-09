Diramati gli azzurri convocati per Giro della Toscana e Coppa Sabatini

Una volta terminata la Tirreno-Adriatico, il calendario professionistico italiano offre due appuntamenti in Toscana, organizzati dall’US Pecciolese: mercoledì 16 si disputa il Giro della Toscana, seguito giovedì 17 dalla Coppa Sabatini. In ambedue le prove sarà presente la nazionale italiana, guidata in ammiraglia dal commissario tecnico under 23 Marino Amadori.

Nel Giro della Toscana gareggeranno Alessandro Baroni (Delio Gallina Colosio Eurofeed), Nicola Conci (Trek-Segafredo), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Marco Murgano (Casillo Petroli Firenze Hopplà), Antonio Tiberi (Team Colpack Ballan), Marco Tizza (Amore & Vita-Prodir) ed Edoardo Zambanini (Zalf Euromobil Désirée Fior). Gli stessi corridori parteciperanno alla Coppa Sabatini, con l’eccezione di Zambanini sostituito da Matteo Carboni (Biesse Arvedi).