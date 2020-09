La Ciclismo Cup dopo l’Appennino: UAE e Ulissi ad un passo dal successo

1 Minuti per leggerlo

Il Giro dell’Appennino disputatosi ieri era valido anche come penultima prova della Ciclismo Cup che si concluderà tra poco più di un mese con il Giro di Sardegna. Sebbene la matematica tenga ancora tutto aperto in termini di classifica, la UAE Team Emirates e Diego Ulissi sono ormai ad un passo dal successo finale: nel ranking a squadre è infatti di 178 punti il vantaggio sull’Androni, mentre in quello individuale Andrea Bagioli insegue a 63 punti di distanza.

La classifica a squadre

1. UAE Team Emirates 482 punti

2. Androni-Sidermec 304 p.

3. Vini Zabù-KTM 235 p.

4. Trek-Segafredo 179 p.

5. Bardiani-CSF-Faizanè 148 p.

La classifica individuale (prime posizioni)

1. Diego Ulissi 191 punti

2. Andrea Bagioli 128 p.

3. Jacopo Mosca 125 p.

4. Giulio Ciccone 106 p.

5. Andrea Vendrame 106 p.

6. Giacomo Nizzolo 100 p.

7. Andrea Pasqualon 87 p.

8. Davide Ballerini 80 p.

9. Nicola Conci 78 p.

10. Vincenzo Nibali 77 p.