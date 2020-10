Silvio Martinello rompe gli indugi: “Mi candido alla presidenza della Federciclismo”

Era un mormorio che da diverso tempo attraversava il mondo del ciclismo italiano, e oggi arriva la notizia ufficiale: Silvio Martinello si candida per diventare presidente della Federazione Ciclistica Italiana. L’olimpionico di Atlanta, già commentatore televisivo per la Rai, e tuttora impegnato come opinionista al seguito del Giro d’Italia per RadioRai, ha sciolto le ultime riserve e ha affidato a un videoannuncio lanciato in rete la notizia della sua candidatura per le elezioni federali che dovrebbero aver luogo nel febbraio del 2021 (la data è ancora da confermare).

«Sarà un lavoro di squadra, e invito tutti coloro che amano il ciclismo a contribuire con idee, proposte, suggerimenti», spiega Martinello nel video che potete guardare qui di seguito.

Con l’occasione dell’annuncio, Martinello ha spiegato che sarà impegnato con RadioRai per il Giro, in ossequio a un accordo siglato diverso tempo fa (quando ancora la corsa rosa era prevista in maggio), e che coglierà comunque l’occasione per una serie di incontri sul territorio.

Oltre a ciò, il padovano – che spesso nelle ultime settimane è stato ospite della nostra trasmissione in streaming SmartCycling – ha reso nota la nascita di un sito internet dedicato alla sua candidatura e di tutti i vari canali social attraverso cui si relazionerà con gli appassionati di tutta Italia.

