Daniel Smarzaro si sblocca nella Coppa San Daniele

Dopo due secondi posti ottenuti nel weekend, l’ex-crossista Daniel Smarzaro riesce finalmente a ottenere l’agognato successo stagionale all Coppa San Daniele, nel Friuli. Sullo storico e vallonato circuito udinese di fine stagione, la sua General Store tiene il controllo della gara, cercando prima il successo con l’azione di Riccardo Lucca, per poi giocarsela allo sprint da puncheur sullo strappo del Mercato Vecchio col suo uomo più in forma, battendo l’élite sloveno Tilen Finkst, in corsa per una selezione nazionale, ed il locale Davide Bais, recente vincitore del Trofeo Franco Bellucci.