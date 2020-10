Il sudafricano Ryan Gibbons si accasa alla UAE Team Emirates

La UAE Team Emirates ha deciso di mettere sotto contratto per le prossime due stagioni Ryan Gibbons. Il ventiseienne sudafricano di Johannesburg, campione nazionale su strada in carica, giunge dalla NTT Pro Cycling ed è il terzo ingaggio della compagine emiratina dopo Matteo Trentin e Rafal Majka.

Queste le parole di Ryan Gibbons: «Sono davvero entusiasta all’idea di correre per la UAE Team Emirates nelle prossime due stagioni. È un onore poter diventare parte di una realtà incredibile, capace di ottenere grandi successi e di dimostrare di essere una delle più forti squadre al mondo. Senza dubbio, questo passaggio sarà cruciale per la mia crescita professionale e per il mio futuro come ciclista».