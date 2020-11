Campionato italiano Cronosquadre: il Cycling Team Friuli sfila lo scettro alla Colpack

1 Minuti per leggerlo

La stagione degli Under 23 su strada si è chiusa ufficialmente oggi a Treviglio, con un appuntamento un po’ insolito e dalla partecipazione purtroppo ridotta: il Campionato Italiano di Cronosquadre, aperto anche a categorie inferiori. Solo 4 le formazioni Under 23 presenti, e anche abbastanza stiracchiate, considerando che il Cycling Team Friuli ha presentato anche una formazione “B” (presenti anche la detentrice Colpack e la Northwave); alla fine praticamente un duello tra i friulani e i bergamaschi, con la vittoria “corsara” dei primi, aventi un quartetto oggettivamente forte: Johnatan Milan, Davide Bais, Andrea Pietrobon e Giovanni Aleotti. 1’57” il distacco rifilato ai molto giovani Colpack, con Michele Gazzoli, Tommaso Rigatti e le matricole Antonio Tiberi, Gidas Umbri. La formazione B del Cycling Team Friuli (Riccardo Carretta, Matteo Donegà, Pietro Aimonetto ed Edoardo Sandri) si assicura anche il terzo gradino del podio a 2’23”.

Con questo titolo, il team Friuli afferma il suo monopolio sui campionati italiani su strada nell’annata: Aleotti aveva conquistato il tricolore in linea, Milan quello a cronometro.