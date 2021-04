La Colpack continua a vincere: colpo di mano di Alessandro Verre al Trofeo Città di Meldola

Continua la striscia positiva della Colpack-Ballan, capace di andare a segno con sempre più elementi del suo effettivo: stavolta è toccato al lucano Alessandro Verre, talentino classe 2001 messosi in evidenza anche nel ciclocross nelle categorie inferiore, il quale ha indovinato il suo primo successo in linea tra gli under 23 imponendosi con un colpo da finisseur al Trofeo Città di Meldola, corsa “rinata” dopo ben 30 anni (l’ultima edizione, nel 1991, fu vinta da un certo Marco Pantani).

Nel finale di gara, attacco di Verre e di Gianmarco Garofoli, il quale oggi correva con una rappresentativa azzurra, a sua volta staccato e consolatosi col secondo posto. Regola la volata del gruppo Antonio Puppio, anch’egli oggi tra le fila della nazionale italiana. La gran giornata della Colpack si completa in Toscana col successo di Davide Boscaro al Trofeo Sportivi di Pieve al Toppo.