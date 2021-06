E gridare “Ayuso! Ayuso! È scappato, è un leone!”

Giro d’Italia Under 23, inarrestabile performance dello spagnolo del Team Colpack-Ballan: stacca tutti anche a Campo Moro, la maglia rosa è sempre più sua

La tappa più attesa dell’edizione 2021 del Giro d’Italia Under 23, la Sondrio-Lanzada di 119.4 km con il traguardo posto nei pressi della diga di Campo Moro, si è decisa, come ovvio che fosse, nella lunghissima (ben 29 km) salita conclusiva. E, come ormai è abitudine in questo Baby Giro, c’è un dominatore che non lascia le briciole agli avversari: anche oggi Juan Ayuso ha fatto la voce grossa, dominando e staccando la concorrenza, ipotecando la vittoria finale.

Dopo diversi tentativi, la fuga di giornata nasce attorno al km 30. Cinque i protagonisti, tutti italiani: si tratta del bolognese Gabriele Petrelli (Cycling Team Friuli), del varesino Alessandro Santaromita (Velo Club Mendrisio), dell’aretino Gabriele Benedetti (Zalf Euromobil Désirée Fior), del trevigiano Federico Guzzo (Zalf Euromobil Désirée Fior) e del veronese Leandro Masotto (Iseo Rime Carnovali).

Il loro vantaggio massimo sfiora i 4′ ma il quintetto si sfalda verso il gpm di Triangia dopo un’ottantina di km dal via: sia Guzzo che Masotto perdono le ruote in maniera irrimediabile. I tre superstiti iniziano così gli ultimi 30 km e la salita finale con circa 1’30” sul plotone, forte di una cinquantina di unità e tirato da Developmen Team DSM e Team Colpack-Ballan.

Gli attaccanti, ultimo dei quali Santaromita, vengono riassorbiti quando mancano oltre 15 km al termine. La selezione da dietro continua a mietere vittime; bisogna attendere il cartello dei meno 11 km per il primo scatto da parte del colombiano Jesús Peña (Colombia Tierra de Atletas). In un primo tempo assieme a lui restano altri nove atleti, fra cui la maglia rosa Juan Ayuso. Lo spagnolo del Team Colpack-Ballan si incarica di fare il ritmo e seleziona il drappello, tanto che ai meno 6 km il solo Peña rimane con lui.

Ma l’ennesima menata del futuro sposo dell’UAE Team Emirates è fatale al sudamericano, che ai meno 5 km alza bandiera bianca. Pedala come uno stantuffo, il diciottenne catalano, che prosegue la sua marcia sin sul traguardo. Per Juan Ayuso quello di oggi è il terzo centro in sette tappe, in un dominio che nel calendario giovanile italiano non si vedeva da inizio millennio con Yaroslav Popovych: oltre al bottino nel Baby Giro l’iberico ha già in carniere due classiche come il Trofeo Piva e il Giro del Belvedere oltre a due tappe e la generale del Giro di Romagna.

Alle spalle del gioiello del Team Colpack-Ballan si è piazzato un generoso Jesús Peña (Colombia Tierra de Atletas), che finalmente batte un colpo dopo un Giro sinora insufficiente. Terza piazza per il belga Henri Vandenabeele (Development Team DSM), giunto assieme al britannico Thomas Gloag (Trinity Racing) e al norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Development Team). Buon sesto il lucano Alessio Verre (Team Colpack-Ballan), gregario d’eccezione della maglia rosa; settimo invece è il veronese Gianluca Mignolli (General Store).

Domani la corsa prosegue in direzione est con la Aprica-Andalo di 115.5 km. 2300 i metri di dislivello, con il Passo del Tonale dal versante lombardo da superare al km 30 prima di una lunga discesa che porta, di fatto, fino a Mezzolombardo, dove inizia la salta conclusiva di 15 km al 5%.