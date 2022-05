Giro, tutta la startlist corridore per corridore

Una selezione completa e fortissima quella della Bahrain-Victorious per questo Giro. Il capitano designato è Mikel Landa, che punta a salire sul podio finale di Verona. Di certo il talento in salita non si discute, ma la sua proverbiale sfortuna unita alla discontinuità in cui talvolta è incappato nell’arco delle 3 settimane mettono un interrogativo sulla sua candidatura. In squadra c’è comunque una validissima alternativa alla leadership che risponde al nome di Pello Bilbao. Il 32enne sta vivendo la miglior stagione in carriera e potrà senz’altro subentrare in classifica generale in caso di un Landa sottotono. A completare un tridente di lusso per le montagne è Wout Poels, gregario di lusso che potrebbe anche andare a caccia della maglia azzurra. Altri scalatori in squadra sono il colombiano Santiago Buitrago e lo sloveno Domen Novak, probabile che troveremo entrambi in testa al gruppo quando la strada salità. Elemento meno incasellabile è invece Jan Tratnik: lo sloveno è adattabile a qualsiasi situazione di corsa ed andrà a caccia di una tappa, magari anche tra le due cronometro in programma. C’è spazio anche per un buon velocista in squadra: si tratta del tedesco Phil Bauhaus, che però dovrà destreggiarsi in solitaria, o quasi, nei finali di gruppo. Completa infine la selezione l’altro tedesco Jasha Sütterlin, ottimo passista per scortare i capitani o aiutare Bauhaus negli sprint.