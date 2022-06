Lorenzo Germani vince per distacco il Tricolore Under 23. Podio per Walter Calzoni ed Emanuele Ansaloni

È Lorenzo Germani il nuovo campione italiano under 23. Ventenne laziale, milita per la formazione Continental della Groupama-FDJ e oggi ha aperto le ali già a 50 km dal traguardo della prova tricolore su strada, svoltasi sui 170 km del circuito di Carnago. Il ciociaro è scattato in compagnia di Walter Calzoni della Gallina Ecotek Lucchini Colosio e i due sono risultati imprendibili per chiunque, malgrado qualcuno dietro abbia provato anche con convinzione a inseguirli: in particolare Emanuele Ansaloni (InEmiliaRomagna) e Alessandro Romele (Colpack Ballan), usciti tra i -25 e i -23 quando i due davanti avevano 1’40”, sono riusciti a distanziare il resto di un gruppetto di contrattaccanti, ma non hanno più di tanto scalfito il dominio dei primi.

Ai -20 Germani ha dato il colpo di grazia, con un irresistibile allungo su un tratto in salita che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle Calzoni. Il testa a testa tra i due è stato appassionante, non ballavano più di due decine di secondi tra loro e l’inseguitore si è anche riportato a 10″ circa quando mancavano tre chilometri: è stato quello il suo sforzo finale, esaurito il quale Germani ha avuto ufficialmente via libera verso la prima vittoria nella categoria under.

Calzoni ha chiuso secondo a 10″, Ansaloni – che nel finale ha staccato Romele – è stato terzo a 1’31” e Romele appunto quarto a 1’39”; a 1’55” un gruppetto con Mattia Petrucci (Colpack) a precedere in una volata ristretta Francesco Busatto (General Store Essegibi F.lli Curia), Nicolò Buratti (CT Friuli), Davide De Pretto (Zalf Euromobil Fior), Davide Dapporto (InEmiliaRomagna) e Samuele Carpene (General Store).